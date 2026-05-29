A região Noroeste terá um tempo com temperaturas variadas para sábado (30), como principal característica. Entre as cidades mais quentes, Aruanã e Matrinchã registrarão máximas de 31.7°C, seguidas por Araguapaz com 31.4°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Itaberaí, com 15.3°C, e Itaguari, com 16.1°C.A umidade média na região ficará em 68.81%, com Itaberaí apresentando os maiores índices, podendo chegar a 87.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 5.96%. As cidades com maiores probabilidades de chuva, todas com 10.0%, incluem Araçu, Araguapaz e Aruanã.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Araçu: máxima 27.0°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 31.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Faina: máxima 29.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goiás: máxima 28.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 27.9°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 28.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 27.8°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 15.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 27.8°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 16.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 27.8°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 27.8°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 28.6°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 26.2°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 31.7°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.