A região Noroeste terá grande chance de chuva neste sábado, 31. As cidades mais quentes previstas são Aruanã, com máxima de 30.2°C, Araguapaz, com 29.5°C, e Matrinchã, com 28.9°C. Já as temperaturas mais amenas serão encontradas em Itaberaí e Itaguari, ambas com mínima de 20.2°C.A umidade média na região será de 86.38%, com Araçu, Itapuranga e Itauçu apresentando os maiores índices de 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 38.27%, mas cidades como Araguapaz se destacam com 85.0%, e Araçu e Aruanã com 75.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.5°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 26.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 30.2°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 28.3°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 26.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 26.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 26.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 25.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 25.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 28.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 26.6°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 26.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Matrinchã: máxima 28.9°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.