A região Noroeste terá tempo com temperaturas elevadas para o sábado (4), destacando-se Aruanã como a cidade mais quente, com máxima de 32.0°C, seguida por Araguapaz com 31.9°C e Matrinchã com 31.7°C. As temperaturas mais amenas serão sentidas em Itauçu, com mínima de 19.3°C, e Araçu, com 19.5°C.A umidade média na região ficará em 72.23%, com cidades como Araçu e Aruanã apresentando até 85.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é baixa, com 12.88%, mas em Itauçu a chance de chuva diurna é maior, atingindo 35.0%, enquanto em Itaberaí a probabilidade é de 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.9°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 29.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 32.0°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 30.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 15.0%Goiás: máxima 29.8°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 28.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.2°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.3°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 29.6°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 29.0°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 28.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matrinchã: máxima 31.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.