A região Noroeste apresenta tempo de altas temperaturas para sábado (4). As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 33.3°C, Araguapaz com 33.2°C e Matrinchã, também com 33.2°C. As temperaturas mínimas mais baixas são esperadas em Itaberaí, com 13.9°C, e Itaguari, que registrará 14.4°C.A umidade na região se manterá em níveis moderados, com cidades como Itaberaí e Heitoraí registrando as maiores taxas de umidade, ambas com 68.0%, seguidas por Araçu com 64.0%. A probabilidade de chuva é inexistente para todas as cidades da região, com índices de 0.0% para o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.2°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 28.8°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 33.3°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 17.1°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 31.1°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 33.0% | umidade noite 46.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 30.5°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 30.1°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 30.4°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 14.7°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 29.7°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 13.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 29.9°C, mínima 14.4°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 30.1°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 15.7°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 30.0°C, mínima 16.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 16.7°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 28.0°C, mínima 15.5°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 15.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 33.2°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 36.0% | umidade noite 52.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.