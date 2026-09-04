A região Noroeste apresentará predomínio de sol e baixa possibilidade de chuva neste sábado (5), mantendo os termômetros elevados na maior parte do dia. Os maiores índices de calor devem ocorrer em Aruanã, com máxima de 36,0°C, seguida por Araguapaz, que atinge 35,7°C, e Matrinchã, com 35,6°C. Já as temperaturas mais amenas no início da jornada serão registradas em Itauçu, com mínima de 20,3°C, e Araçu, onde os termômetros marcam 20,7°C.A umidade relativa do ar na região deve apresentar uma média de 59,19%, sendo que os maiores índices, de 69,0%, estão previstos para Araçu, Itaberaí e Itauçu. Quanto à probabilidade média de chuva, a taxa estimada é de 17,5% para o território, com Matrinchã concentrando a maior chance de precipitação, que chega a 35,0%, seguida por Faina e Itaberaí, ambas com 30,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 35,7°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 38,3°C | sensação térmica mín 25,6°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 20,0%Araçu: máxima 32,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 20,0%Aruanã: máxima 36,0°C, mínima 24,1°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Faina: máxima 33,8°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 35,9°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 64,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 30,0%Goiás: máxima 33,1°C, mínima 22,2°C | sensação térmica máx 34,9°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 20,0%Guaraíta: máxima 32,3°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Heitoraí: máxima 32,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Itaberaí: máxima 32,7°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Itaguari: máxima 32,9°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Itaguaru: máxima 32,9°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 66,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 25,0%Itapuranga: máxima 32,3°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 33,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 67,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 15,0%Itauçu: máxima 31,5°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 32,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 30,0%Matrinchã: máxima 35,6°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 38,1°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 50,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 35,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.