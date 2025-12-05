A região Noroeste terá grande chance de chuva no sábado (6). O tempo será marcado por essa característica, com Matrinchã registrando a máxima de 28.5°C, seguida por Araguapaz com 28.3°C e Aruanã com 28.2°C. As mínimas mais baixas serão em Araçu, com 19.2°C, e Itauçu, também com 19.2°C.A umidade média na região ficará em 87.38%, com Itapuranga, Guaraíta e Heitoraí atingindo 96.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 65.19%, e as cidades com maiores chances de chuva incluem Matrinchã com 85.0%, e Araguapaz e Faina, ambas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 28.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 25.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Aruanã: máxima 28.2°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Faina: máxima 27.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Goiás: máxima 25.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Guaraíta: máxima 25.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Heitoraí: máxima 25.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Itaberaí: máxima 24.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Itaguari: máxima 24.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Itaguaru: máxima 27.6°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Itapuranga: máxima 25.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 50.0%Itauçu: máxima 25.7°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Matrinchã: máxima 28.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 85.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.