A região Noroeste terá tempo ameno a quente e sem grande probabilidade de chuva para sábado (6). A característica principal do tempo para esta data será de estabilidade térmica, com as temperaturas mais altas em Aruanã (31.2°C), Araguapaz (30.9°C) e Matrinchã (30.9°C). Já as cidades mais frias serão Itaberaí, com mínima de 12.1°C, e Araçu, com 12.7°C.A umidade média na região será de 55.62%, com Itaberaí registrando os maiores índices de umidade noturna com 77.0%, seguida por Heitoraí com 74.0%. A probabilidade média de chuva é de apenas 4.23%, sendo as maiores probabilidades observadas em Araguapaz, Aruanã e Faina, todas com 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.9°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 26.5°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 26.5°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 31.2°C, mínima 16.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 16.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 28.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 51.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 28.1°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.1°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 28.0°C, mínima 14.7°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 28.3°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 27.4°C, mínima 12.1°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 27.7°C, mínima 13.2°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 27.7°C, mínima 14.6°C | sensação térmica máx 27.7°C | sensação térmica mín 14.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 27.9°C, mínima 15.3°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 25.7°C, mínima 13.3°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 30.9°C, mínima 15.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 15.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.