A região Noroeste terá grande chance de chuva no tempo para sábado (7), sendo esta a principal característica do tempo. As cidades mais quentes serão Aruanã, com máxima de 30.4°C, Araguapaz com 29.7°C e Itaguaru com 29.2°C. Já as mais frias incluem Araçu e Itauçu, ambas com mínima de 20.0°C.A umidade média na região será de 86.38%, com destaque para Araçu, Aruanã e Itaberaí, onde a umidade pode atingir 92.0%. A probabilidade média de chuva é de 57.5%, mas algumas localidades como Aruanã, Faina e Itaguaru apresentam as maiores probabilidades de precipitação, chegando a 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.7°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Araçu: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Aruanã: máxima 30.4°C, mínima 23.0°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 75.0%Faina: máxima 28.5°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Goiás: máxima 26.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 45.0%Guaraíta: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Heitoraí: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Itaberaí: máxima 27.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Itaguari: máxima 27.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 65.0%Itaguaru: máxima 29.2°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 45.0%Itapuranga: máxima 27.4°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 65.0%Itauçu: máxima 28.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Matrinchã: máxima 29.2°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.