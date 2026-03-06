A região Noroeste terá grande chance de chuva no sábado (7), sendo esta a principal característica do tempo. As cidades mais quentes serão Araguapaz e Aruanã, ambas com máxima de 28.8°C, e Matrinchã com 28.6°C. As temperaturas mais baixas serão registradas em Itauçu, com 19.2°C, e Araçu, com 19.5°C.A umidade média na região será de 86.65%. Cidades como Araçu e Itauçu apresentarão alta umidade, alcançando 94.0%, e Aruanã com 93.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 44.62%, mas Araguapaz e Faina têm chances de 70.0% de chuva durante o dia, enquanto Aruanã registra 65.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 28.8°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Araçu: máxima 26.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 35.0%Aruanã: máxima 28.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 27.9°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Goiás: máxima 26.7°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 25.0%Guaraíta: máxima 26.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 26.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itaberaí: máxima 26.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 35.0%Itaguari: máxima 26.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 50.0%Itaguaru: máxima 27.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itapuranga: máxima 26.8°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 25.6°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 27.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 45.0%Matrinchã: máxima 28.6°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.