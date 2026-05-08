A região Noroeste terá um tempo marcado por temperaturas elevadas para sábado (9). As cidades mais quentes incluem Araguapaz e Matrinchã, ambas com máximas de 34.2°C, e Aruanã, que alcançará 34.0°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Itaberaí, com mínima de 17.3°C, e Itaguari, com 18.2°C.A umidade média na região ficará em 63.19%, com Itaberaí e Heitoraí registrando os maiores índices de umidade noturna, com 82.0% e 81.0% respectivamente. As chances de chuva são baixas, com probabilidade média de 10.19%. As cidades com maiores probabilidades de chuva são Aruanã, Itapuranga e Goiás, todas com 15.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.2°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 30.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 34.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 32.1°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 65.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 31.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 31.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 31.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.8°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 31.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 31.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 31.1°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 29.4°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 34.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.