A região Noroeste terá uma grande chance de chuva na segunda-feira (1). As temperaturas máximas serão notáveis em Aruanã, com 34.9°C, Araguapaz, atingindo 34.8°C, e Matrinchã, com 33.9°C. As temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Itaberaí e Itaguari, ambas com 20.8°C.A umidade média na região ficará em 74.96%, com cidades como Itapuranga, Guaraíta e Heitoraí apresentando os maiores índices de umidade, alcançando 89.0%. A probabilidade média de chuva é de 54.23%, destacando-se Araguapaz com 85.0%, e Araçu e Aruanã com 75.0% de probabilidade de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.8°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 39.2°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 85.0%Araçu: máxima 30.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Aruanã: máxima 34.9°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 39.2°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 75.0%Faina: máxima 33.4°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 37.6°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Guaraíta: máxima 30.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Heitoraí: máxima 30.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Itaberaí: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Itaguari: máxima 28.8°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 70.0%Itaguaru: máxima 31.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Itapuranga: máxima 30.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Itauçu: máxima 30.3°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Matrinchã: máxima 33.9°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 38.7°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 70.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.