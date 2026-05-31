A região Noroeste terá um tempo marcado por chance de chuva para segunda-feira (1). As cidades mais quentes serão Aruanã, com 33.0°C, Araguapaz, com 32.8°C, e Matrinchã, com 32.7°C. Já as temperaturas mais amenas serão observadas em Araçu, com 15.1°C, e Itaberaí, com 15.6°C.A umidade do ar na região apresentará seus maiores índices noturnos em Itaberaí, com 78.0%, Heitoraí, com 77.0%, e Itaguari, com 74.0%. As maiores probabilidades de chuva durante o dia são de 50.0% em cidades como Araguapaz, Itaguari e Heitoraí.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 28.1°C, mínima 15.1°C | sensação térmica máx 28.2°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 30.8°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 29.9°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.7°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.0°C, mínima 16.6°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 16.6°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.3°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.5°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 29.6°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 29.6°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 27.3°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 27.4°C | sensação térmica mín 15.8°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 32.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.