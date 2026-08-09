A região Noroeste enfrentará um dia de calor intenso nesta segunda-feira (10), registrando marcas térmicas elevadas em diversos municípios. Os termômetros devem registrar picos extremos em cidades como Aruanã, com máxima de 40,2°C, seguida de perto por Araguapaz, com 40,0°C, e Matrinchã, que alcança 39,9°C. Por outro lado, o amanhecer promete ser um pouco mais ameno nas áreas de Itaberaí e Itaguari, onde as mínimas devem atingir 19,2°C e 19,7°C, respectivamente.Com relação à umidade relativa do ar, o índice médio regional ficará em torno de 32,77%, sendo que os maiores índices de umidade devem ocorrer em Itaberaí e Heitoraí, ambos registrando máxima de 44,0%. Já a probabilidade média de chuva para o período é muito baixa, estimada em apenas 2,31% na região, embora localidades como Araguapaz, Aruanã e Itapuranga apresentem uma possibilidade ligeiramente superior, chegando a 10,0% de chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 40,0°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 40,0°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Araçu: máxima 35,1°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 40,2°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 40,2°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Faina: máxima 37,6°C, mínima 25,5°C | sensação térmica máx 37,6°C | sensação térmica mín 25,8°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 29,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 36,8°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 25,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 36,8°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 5,0%Heitoraí: máxima 36,9°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 36,2°C, mínima 19,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 36,2°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 36,2°C, mínima 21,5°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 36,6°C, mínima 22,1°C | sensação térmica máx 36,6°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 40,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 34,4°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 39,9°C, mínima 23,5°C | sensação térmica máx 39,9°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 33,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.