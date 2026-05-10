A região Noroeste terá tempo estável e ameno para segunda-feira (11), com temperaturas variando entre o moderado e o quente. As cidades mais quentes serão Araguapaz, com máxima de 31.6°C, Aruanã, com 31.2°C, e Matrinchã, com 30.7°C. Já as mais frias serão Itauçu, com mínima de 13.6°C, e Araçu, com 13.9°C.A umidade média na região será de 66.54%, com Itauçu registrando os maiores índices, de até 80.0%. Araçu, com 79.0%, e Heitoraí, com 78.0%, também apresentarão umidade elevada. A probabilidade média de chuva é baixa, de 7.5%, com Araçu, Araguapaz e Aruanã apresentando as maiores chances, de 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.6°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Araçu: máxima 25.8°C, mínima 13.9°C | sensação térmica máx 26.7°C | sensação térmica mín 13.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 31.2°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 29.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Goiás: máxima 28.2°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 28.7°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.0°C, mínima 15.8°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 29.1°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 28.0°C, mínima 15.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itaguari: máxima 28.5°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 28.6°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 29.0°C, mínima 16.1°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itauçu: máxima 25.5°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 26.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Matrinchã: máxima 30.7°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.