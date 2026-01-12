A região Noroeste terá tempo com altas temperaturas para a segunda-feira (12). A cidade mais quente será Aruanã, com máxima de 33.0°C e sensação térmica que poderá atingir 36.8°C. Outras cidades com tempo quente incluem Araguapaz, registrando 32.2°C, e Matrinchã, com 31.7°C. As mínimas do tempo serão observadas em Araçu e Itauçu, ambas com 18.6°C.A umidade média na região ficará em 73.46%, com Araçu, Aruanã e Itauçu apresentando os maiores índices de umidade, alcançando 87.0%. Em relação à chuva, a probabilidade média na região será de 27.12%, porém cidades como Araçu, Itaguaru e Itapuranga podem ter probabilidades maiores, com 45.0% de chance de tempo chuvoso durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.2°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 36.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 25.0%Araçu: máxima 29.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Aruanã: máxima 33.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 36.8°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 30.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 29.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 28.7°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.5°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 29.6°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Matrinchã: máxima 31.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.