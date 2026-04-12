A região Noroeste terá um tempo de altas temperaturas para a segunda-feira (13). As máximas atingirão 32.0°C em Aruanã, que será a cidade mais quente com uma sensação térmica de 35.0°C, seguida por Araguapaz com 31.6°C e Matrinchã com 31.3°C. Já as temperaturas mínimas mais baixas serão registradas em Itauçu, com 18.4°C, e Itaberaí, com 18.5°C.A umidade média na região será de 68.23%, com Aruanã apresentando a umidade mais elevada à noite, de 83.0%. A probabilidade média de chuva é de 12.5%, e Itauçu terá a maior probabilidade de chuva durante o dia, de 35.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.6°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 34.3°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Araçu: máxima 28.6°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 32.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 30.5°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 29.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 28.4°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 28.7°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 28.9°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.0°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 29.0°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 28.5°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 27.9°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 28.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 31.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.