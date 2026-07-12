A região Noroeste inicia a segunda-feira (13) com predomínio de tempo firme e pouca variação nas condições meteorológicas gerais. O calor ganha força em Aruanã, que registra máxima de 32,6°C, seguida por Araguapaz, com 32,5°C, e Matrinchã, com 32,4°C. Por outro lado, as menores temperaturas do dia ocorrem em Araçu e Itauçu, onde os termômetros despencam para 14,8°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 60,92%, tendo Heitoraí como o destaque de maior índice, atingindo 73,0% no período noturno. No que diz respeito às chuvas, a probabilidade geral estimada é baixa, de apenas 9,23%, contudo, o município de Itaguaru desponta com a maior chance de precipitação da área, registrando 20,0% de probabilidade durante o dia.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32,5°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 51,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Araçu: máxima 27,6°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 28,1°C | sensação térmica mín 14,8°C | umidade dia 60,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Aruanã: máxima 32,6°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 68,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Faina: máxima 30,6°C, mínima 20,0°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 47,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 29,5°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 29,8°C | sensação térmica mín 18,0°C | umidade dia 52,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Guaraíta: máxima 29,8°C, mínima 17,2°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 54,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 30,0°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 30,7°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 73,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itaberaí: máxima 29,0°C, mínima 15,9°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 15,9°C | umidade dia 57,0% | umidade noite 72,0% | chuva dia 15,0% | chuva noite 5,0%Itaguari: máxima 29,4°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 29,9°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 56,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itaguaru: máxima 29,5°C, mínima 17,4°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,4°C | umidade dia 55,0% | umidade noite 69,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 29,8°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 53,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itauçu: máxima 26,9°C, mínima 14,8°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 59,0% | umidade noite 71,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 15,0%Matrinchã: máxima 32,4°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 61,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.