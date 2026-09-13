A região Noroeste terá uma segunda-feira (14) sob forte calor, registrando média máxima de 34,97°C. O aquecimento mais intenso se concentrará em Araguapaz, onde os termômetros chegam a 37,9°C, seguido por Aruanã, com máxima de 37,4°C, e Matrinchã, que alcança 37,1°C. Já os menores índices de temperatura do dia ocorrem em Itauçu, com mínima de 18,7°C, e Araçu, onde os termômetros registram 18,8°C.Em relação à umidade relativa do ar, a média para o período é de 49,15%, sendo que os índices mais elevados ocorrem em Araçu e Itauçu, onde alcançam 65,0%. A probabilidade média de chuva para o território é baixa, estimada em 4,04%, contudo cidades como Araçu, Itaberaí e Itaguari apresentam a maior chance de precipitação do dia, com 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 37,9°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 38,6°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 32,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 32,6°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 48,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aruanã: máxima 37,4°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 36,0°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 34,5°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Guaraíta: máxima 34,6°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 34,7°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 34,1°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 43,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itaguari: máxima 34,5°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 34,5°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 42,0% | umidade noite 58,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itaguaru: máxima 34,7°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 34,7°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 31,9°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 49,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matrinchã: máxima 37,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,9°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.