A região Noroeste apresenta grande chance de chuva para a segunda-feira (15), marcando o tempo desta data. As cidades mais quentes são Matrinchã, com máxima de 30.5°C, Aruanã, com 30.1°C, e Araguapaz, com 29.6°C. Para as temperaturas mais baixas, Araçu e Itauçu registrarão mínimas de 20.7°C.A umidade média na região será de 85.54%, com Itaguaru, Itapuranga e Goiás apresentando 94.0%. A probabilidade média de chuva é de 52.88%, e as maiores chances são em Araçu, Araguapaz e Aruanã, todas com 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.6°C, mínima 23.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.8°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Aruanã: máxima 30.1°C, mínima 23.6°C | sensação térmica máx 34.9°C | sensação térmica mín 26.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 75.0%Faina: máxima 29.6°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 40.0%Goiás: máxima 28.9°C, mínima 21.9°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Guaraíta: máxima 28.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Heitoraí: máxima 28.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Itaberaí: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Itaguari: máxima 27.7°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Itaguaru: máxima 29.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 25.0%Itapuranga: máxima 28.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 25.0%Itauçu: máxima 26.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Matrinchã: máxima 30.5°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 25.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.