A região Noroeste, para segunda-feira (15), terá tempo com altas temperaturas. Aruanã se destacará com máxima de 33.8°C e temperatura aparente de 37.1°C. Outras cidades quentes incluem Araguapaz, com máxima de 33.6°C, e Matrinchã, que atingirá 33.5°C. As temperaturas mais amenas serão registradas em Itauçu, com mínima de 18.0°C, e Araçu, com 18.1°C.A umidade média na região ficará em 69.85%. Cidades como Araçu, Itaberaí e Heitoraí registrarão as maiores umidades, chegando a 84.0%. A probabilidade média de chuva é baixa, em torno de 7.12%. Contudo, Itaguari tem uma probabilidade de 50.0% de ocorrência de chuva, seguida por Heitoraí com 35.0% e Itaberaí com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.6°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 36.6°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 28.7°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 33.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 31.6°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 30.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 30.6°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 30.8°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 32.7°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 30.0°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 30.4°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 30.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 30.4°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 28.0°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 33.5°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 36.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.