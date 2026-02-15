A região Noroeste terá grande chance de chuva amanhã, segunda-feira (16). As temperaturas máximas alcançarão 32.5°C em Aruanã, 32.0°C em Araguapaz e 31.9°C em Matrinchã. As mínimas serão de 19.1°C em Itauçu e 19.2°C em Araçu.A umidade média na região ficará em 71.81%, com os maiores índices em Matrinchã (86.0%), Aruanã (85.0%) e Araguapaz (84.0%). A probabilidade média de chuva é de 25.77%, mas cidades como Faina (85.0%), Araguapaz (70.0%) e Matrinchã (65.0%) terão as maiores probabilidades de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.0°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 37.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 70.0%Araçu: máxima 30.4°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 32.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 50.0%Faina: máxima 31.1°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 85.0%Goiás: máxima 30.5°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 35.0%Heitoraí: máxima 30.0°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Itaberaí: máxima 30.0°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Itaguari: máxima 30.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 31.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 30.5°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 32.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 15.0%Itapuranga: máxima 29.6°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 31.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 55.0%Itauçu: máxima 29.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 31.9°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 37.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.