A região Noroeste apresenta para a segunda-feira (16) uma grande chance de chuva, característica principal do tempo para a data. As cidades mais quentes serão Araguapaz com 29.5°C, Matrinchã com 29.2°C e Aruanã com 29.1°C. Já as cidades mais frias serão Itauçu, marcando 19.9°C, e Araçu, com 20.1°C.A umidade média na região está em 85.58%, com destaque para Araçu (94.0%), Itauçu (93.0%) e Araguapaz (92.0%) com os maiores índices de umidade do tempo. Em relação às probabilidades de chuva, a média regional é de 46.92%, mas Araçu e Itauçu apresentam as maiores probabilidades, ambas com 95.0%, seguidas por Itaberaí com 85.0%. Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.5°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 20.0%Araçu: máxima 27.7°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 50.0%Aruanã: máxima 29.1°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 33.4°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 28.4°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Goiás: máxima 27.8°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 40.0%Guaraíta: máxima 27.5°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 20.0%Heitoraí: máxima 28.1°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 27.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 25.0%Itaguari: máxima 27.8°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 79.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 28.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 27.1°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 80.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 85.0% | chuva noite 20.0%Itauçu: máxima 27.2°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 95.0% | chuva noite 25.0%Matrinchã: máxima 29.2°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 35.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.