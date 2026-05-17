A região Noroeste terá tempo de altas temperaturas para segunda-feira (18). As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 33.7°C, Araguapaz com 33.6°C e Matrinchã, atingindo 33.5°C. Já as menores temperaturas serão registradas em Itauçu, com 18.8°C, e Araçu, marcando 19.3°C.A umidade média na região ficará em torno de 69.85%, com os maiores índices em Araçu e Itauçu, ambos com 85.0%. Quanto à probabilidade de chuva, a média regional é de 14.81%, sendo Araguapaz a cidade com maior chance, de 35.0%, seguida por Aruanã e Goiás, ambas com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 5.0%Araçu: máxima 29.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.7°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 31.7°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.8°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 30.9°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 31.2°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 31.0°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Itapuranga: máxima 30.8°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 28.6°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 33.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.