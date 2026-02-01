A região Noroeste terá grande chance de chuva na segunda-feira (2). As temperaturas máximas mais elevadas são esperadas em Aruanã, com 30.0°C, Araguapaz, com 29.0°C, e Matrinchã, que registrará 28.8°C. Já as menores temperaturas mínimas serão em Araçu, com 20.2°C, e Itauçu, também com 20.2°C.A umidade média na região ficará em 88.62%, com Araçu e Itauçu apresentando índices mais altos, de 94.0%. Em relação à probabilidade de chuva, a média regional é de 58.08%, mas cidades como Araguapaz, Aruanã e Itaguaru podem registrar 75.0% de chance de tempo chuvoso.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29.0°C, mínima 23.1°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 25.5°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Aruanã: máxima 30.0°C, mínima 23.4°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 25.9°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Faina: máxima 27.9°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 70.0%Goiás: máxima 26.7°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 20.0%Guaraíta: máxima 27.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Heitoraí: máxima 27.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Itaberaí: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itaguari: máxima 27.1°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Itaguaru: máxima 28.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Itapuranga: máxima 27.1°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 40.0%Itauçu: máxima 27.3°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 35.0%Matrinchã: máxima 28.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 25.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.