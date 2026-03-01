A região Noroeste para segunda-feira (2) terá como característica principal do tempo uma grande chance de chuva. As cidades com as temperaturas mais elevadas serão Aruanã, com máxima de 30.6°C, Matrinchã (30.3°C) e Araguapaz (30.1°C). Já as temperaturas mais baixas serão observadas em Itauçu, com mínima de 18.3°C, e Araçu, com 18.4°C.A umidade média na região será de 76.27%. Aruanã apresenta os maiores índices de umidade, alcançando 91.0%, seguida por Araguapaz com 89.0% e Itapuranga com 87.0%. Em relação à chuva, a probabilidade média para a região é de 15.38%. Aruanã registra a maior probabilidade, com 40.0%, enquanto Araguapaz e Faina têm 35.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Araçu: máxima 28.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 30.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 29.5°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 29.1°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 28.5°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 28.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 28.6°C, mínima 18.5°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 18.5°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 28.7°C, mínima 18.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 18.8°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 28.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 28.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 28.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 30.3°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.