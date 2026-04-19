A região Noroeste apresenta tempo com temperaturas variadas para segunda-feira (20). As cidades mais quentes serão Aruanã (32.5°C), Araguapaz (32.1°C) e Matrinchã (32.0°C). As mínimas serão registradas em Araçu (18.9°C) e Itauçu (19.0°C).A umidade média na região será de 64.19%, com os maiores índices observados em Aruanã (81.0%) e Araguapaz (78.0%). As probabilidades de chuva são baixas, com média regional de 11.35%, e maiores chances em Aruanã, Faina e Matrinchã, todas com 20.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.1°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 5.0%Araçu: máxima 29.8°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 32.5°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Faina: máxima 31.0°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 33.1°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.5°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 29.7°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.8°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.8°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 29.9°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 29.6°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 29.4°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 29.4°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 32.0°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.4°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 5.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.