A região Noroeste passará por uma segunda-feira (20) de céu aberto e predomínio de sol, apresentando marcas nos termômetros que alcançam, em média, os 31,2°C no período mais quente do dia. O dia deve começar com temperatura amena, registrando média mínima de 17,35°C. Entre os destaques locais, Aruanã lidera o calor com máxima de 34,2°C, seguida de perto por Matrinchã, com 34,1°C, e Araguapaz, com 33,9°C. Já os menores registros do dia ocorrem em Itaberaí, com mínima de 14,0°C, e Itaguari, com 15,3°C.A probabilidade de chuva é de 0,0% em toda a região, confirmando a ausência de precipitações para o dia. Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio previsto é de 46,0%, com as taxas mais elevadas concentradas em municípios como Itaberaí, que atinge 65,0%, e Heitoraí, com 62,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33,9°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 29,5°C, mínima 15,8°C | sensação térmica máx 29,5°C | sensação térmica mín 15,8°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 34,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 34,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 31,9°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 31,0°C, mínima 17,8°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,8°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 30,6°C, mínima 17,1°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 31,0°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 62,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 30,0°C, mínima 14,0°C | sensação térmica máx 30,0°C | sensação térmica mín 14,0°C | umidade dia 41,0% | umidade noite 65,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 30,1°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 30,1°C | sensação térmica mín 15,3°C | umidade dia 40,0% | umidade noite 59,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 30,2°C, mínima 16,8°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,8°C | umidade dia 39,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 30,6°C, mínima 17,5°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 17,5°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 28,5°C, mínima 16,1°C | sensação térmica máx 28,5°C | sensação térmica mín 16,0°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 34,1°C, mínima 19,5°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.