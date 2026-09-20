A região Noroeste enfrentará um dia de calor intenso nesta segunda-feira (21), com os termômetros registrando marcas muito elevadas em diversos municípios. Os maiores picos de calor estão previstos para Aruanã, que deve atingir 38,9°C, seguida de perto por Araguapaz, com 38,8°C, e Matrinchã, com máxima de 38,7°C. Por outro lado, as marcas mais amenas no início do dia se concentram em Itaberaí, com mínima de 19,7°C, e Itaguari, com 19,9°C.O tempo seco predomina na região, apresentando uma umidade relativa média de 36,5%, sendo que os índices mais elevados ocorrem em Itaberaí, chegando a 48,0%, e em Aruanã, com 47,0%. Quanto às chuvas, a probabilidade média regional é de apenas 5,96%, com chances ligeiramente maiores, de 10,0%, estimadas para municípios como Araguapaz, Aruanã e Faina.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,8°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Araçu: máxima 35,0°C, mínima 20,3°C | sensação térmica máx 35,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Aruanã: máxima 38,9°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 38,9°C | sensação térmica mín 25,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Faina: máxima 37,1°C, mínima 23,9°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 36,2°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 35,7°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Heitoraí: máxima 36,0°C, mínima 20,2°C | sensação térmica máx 36,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itaberaí: máxima 35,7°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 5,0%Itaguari: máxima 35,7°C, mínima 19,9°C | sensação térmica máx 35,7°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itaguaru: máxima 35,8°C, mínima 20,6°C | sensação térmica máx 35,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 28,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Itapuranga: máxima 35,6°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,6°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 33,9°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 33,9°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 38,7°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.