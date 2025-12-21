A região Noroeste terá tempo de altas temperaturas na segunda-feira (22). As cidades mais quentes incluem Matrinchã com 31.3°C, Araguapaz com 30.8°C e Faina com 30.6°C. Para o tempo mais ameno, as cidades de Araçu e Itauçu registram temperaturas mínimas de 18.2°C.A umidade média na região é de 78.85%, com destaques para Faina (92.0%), Araguapaz (91.0%) e Aruanã (91.0%) apresentando os maiores índices. A probabilidade média de chuva é de 25.96%, sendo que Araguapaz e Matrinchã têm a maior probabilidade, com 45.0%, seguidas por Aruanã com 40.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.8°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 30.0%Araçu: máxima 29.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 30.4°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 40.0%Faina: máxima 30.6°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 33.8°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 40.0%Goiás: máxima 30.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 15.0%Guaraíta: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Heitoraí: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Itaberaí: máxima 29.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.4°C, mínima 18.9°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.9°C | umidade dia 66.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 29.8°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 20.0%Itapuranga: máxima 29.2°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Itauçu: máxima 29.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 31.3°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 35.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 25.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.