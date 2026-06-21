A região Noroeste terá um tempo de altas temperaturas para segunda-feira (22), com a característica principal sendo as temperaturas elevadas. As cidades mais quentes incluem Aruanã, que alcançará 33.0°C, Araguapaz com 32.9°C e Matrinchã com 32.8°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Itaberaí, com mínima de 16.0°C, e Araçu, com 17.0°C.A umidade média do tempo será de 66.46%, com maiores índices, como em Itaberaí (84.0%) e Heitoraí (81.0%). A probabilidade média de chuva para o tempo é de 6.92%, sendo que Aruanã e Goiás apresentam as maiores chances, com 15.0% cada.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.9°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 28.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 30.9°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 30.1°C, mínima 18.1°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 29.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Heitoraí: máxima 30.1°C, mínima 17.8°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 17.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itaberaí: máxima 29.3°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itaguari: máxima 29.6°C, mínima 17.3°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itaguaru: máxima 29.8°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Itapuranga: máxima 29.6°C, mínima 19.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 27.7°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 27.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 32.8°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.