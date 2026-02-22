A região Noroeste terá grande chance de chuva na segunda-feira (23). O tempo será marcado por essa característica, com Aruanã sendo a cidade mais quente com 26.7°C, seguida por Araguapaz e Matrinchã, ambas com 26.0°C. As temperaturas mais amenas serão encontradas em Itauçu, registrando 19.3°C, e Araçu com 19.6°C.A umidade média na região ficará em 92.27%. As maiores umidades serão observadas em Itapuranga com 98.0%, e Itaguari e Goiás, ambas com 97.0%. A probabilidade média de chuva é de 65.58%, com destaque para Aruanã com 95.0%, Matrinchã com 90.0%, e Itaguaru com 80.0% de chance de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 26.0°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 23.9°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Aruanã: máxima 26.7°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 86.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 50.0% | chuva noite 95.0%Faina: máxima 25.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 27.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Goiás: máxima 24.0°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 80.0%Guaraíta: máxima 23.8°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Heitoraí: máxima 23.9°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 55.0%Itaberaí: máxima 23.8°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.9°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Itaguari: máxima 23.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 89.0% | umidade noite 97.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Itaguaru: máxima 24.0°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 26.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 80.0% | chuva noite 60.0%Itapuranga: máxima 23.6°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 25.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 90.0% | umidade noite 98.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 65.0%Itauçu: máxima 23.1°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 25.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 87.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 60.0%Matrinchã: máxima 26.0°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 88.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 90.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.