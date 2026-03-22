A região Noroeste terá um tempo de altas temperaturas para a segunda-feira (23). O tempo será marcado pela sensação térmica elevada, com Aruanã registrando um máximo aparente de 36.9°C. As cidades mais quentes em termos de temperatura máxima serão Aruanã com 31.8°C, e Araguapaz e Matrinchã, ambas com 31.3°C. Já as temperaturas mais amenas serão encontradas em Itauçu, com mínima de 19.6°C, e Itaberaí, com 19.7°C.A umidade do tempo na região se manterá elevada, com uma média de 77.12%. As cidades com maior umidade incluem Itapuranga, que registra 91.0%, Faina com 90.0%, e Guaraíta com 90.0%. A probabilidade de chuva é baixa na maior parte da região, com média de 15.19%, mas algumas localidades, como Araguapaz, podem ter até 35.0% de chance de chuva, seguida por Aruanã com 30.0% e Faina com 25.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Araçu: máxima 29.6°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 31.8°C, mínima 22.9°C | sensação térmica máx 36.9°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 30.3°C, mínima 21.7°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 15.0%Goiás: máxima 29.6°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 28.9°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 29.1°C, mínima 20.0°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 20.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 64.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.5°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 29.6°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 28.9°C, mínima 20.2°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 70.0% | umidade noite 91.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 29.6°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 31.3°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.