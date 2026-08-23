A região Noroeste deve registrar calor intenso nesta segunda-feira (24), apresentando médias térmicas bastante elevadas no decorrer do dia. Os picos de temperatura máxima devem ocorrer em Aruanã, com 38,8°C, seguida de perto por Araguapaz, com 38,5°C, e Matrinchã, com 38,4°C. Já os menores índices de temperatura mínima devem ser de 18,9°C em Araçu e de 19,6°C em Itauçu.O índice médio de umidade relativa do ar na região deve ficar em 29,92%, sendo que Itaberaí e Heitoraí registrarão os maiores valores com 39,0%, seguidos por Itaguari com 38,0%. A chance de chuva média no território é de apenas 8,27%, com as maiores probabilidades de precipitação estimadas em apenas 10,0% nas cidades de Araçu, Faina e Itaberaí.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 38,5°C, mínima 23,8°C | sensação térmica máx 38,5°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 23,0% | umidade noite 32,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 33,3°C, mínima 18,9°C | sensação térmica máx 33,3°C | sensação térmica mín 23,9°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Aruanã: máxima 38,8°C, mínima 23,1°C | sensação térmica máx 38,8°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 24,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 36,2°C, mínima 24,6°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,6°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 27,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiás: máxima 35,2°C, mínima 22,0°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 22,0% | umidade noite 31,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guaraíta: máxima 35,2°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 35,2°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Heitoraí: máxima 35,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 35,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itaberaí: máxima 34,3°C, mínima 20,1°C | sensação térmica máx 34,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 39,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itaguari: máxima 34,6°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 38,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itaguaru: máxima 34,7°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 27,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itapuranga: máxima 35,1°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 37,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itauçu: máxima 32,5°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 32,5°C | sensação térmica mín 23,8°C | umidade dia 26,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matrinchã: máxima 38,4°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 38,4°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 21,0% | umidade noite 30,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.