A região Noroeste terá um tempo caracterizado pela pouca probabilidade de chuva para segunda-feira (25). As cidades mais quentes serão Aruanã e Matrinchã, ambas com máxima de 33.3°C, seguidas por Araguapaz com 33.2°C. Já as cidades mais frias serão Itaberaí, registrando mínima de 17.0°C, e Itaguari com 17.5°C.A umidade média na região será de 64.35%, com Itaberaí apresentando os maiores índices, chegando a 83.0% de umidade à noite. A probabilidade de chuva é baixa em toda a região, com média de 10.0% e cidades como Araçu, Araguapaz e Aruanã também registrando 10.0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.2°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 28.8°C, mínima 18.0°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 75.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.3°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 35.0°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 31.0°C, mínima 22.1°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.3°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.9°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.2°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 80.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.6°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 59.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 78.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 29.9°C, mínima 18.7°C | sensação térmica máx 30.6°C | sensação térmica mín 18.7°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 29.7°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 27.9°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 28.0°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 56.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 33.3°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 34.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.