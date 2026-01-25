A região Noroeste terá grande chance de chuva na segunda-feira (26). As cidades mais quentes incluem Aruanã com máxima de 30.8°C, Araguapaz com 30.6°C e Matrinchã com 30.2°C. Já as cidades mais frias serão Araçu e Itauçu, ambas com mínima de 19.5°C.A umidade média na região ficará em 81.04%, com Araçu e Itauçu atingindo 93.0% e Aruanã com 89.0% de umidade. A probabilidade média de chuva é de 46.15%, mas Aruanã, Faina e Itaguaru apresentam chances mais elevadas, com 75.0% de probabilidade de chuva para o tempo. Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 30.6°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 35.1°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 26.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Aruanã: máxima 30.8°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 35.7°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 75.0% | umidade noite 89.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 30.0°C, mínima 22.4°C | sensação térmica máx 33.2°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 72.0% | umidade noite 81.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 20.0%Goiás: máxima 28.6°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 70.0%Guaraíta: máxima 27.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Heitoraí: máxima 27.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Itaberaí: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Itaguari: máxima 27.3°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 29.6°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 40.0%Itaguaru: máxima 29.4°C, mínima 21.1°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 76.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Itapuranga: máxima 27.5°C, mínima 20.3°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 77.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 35.0%Itauçu: máxima 26.9°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 29.0°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 78.0% | umidade noite 93.0% | chuva dia 40.0% | chuva noite 20.0%Matrinchã: máxima 30.2°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 34.4°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 73.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 70.0% | chuva noite 20.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.