A região Noroeste terá um tempo de altas temperaturas na segunda-feira (27). As cidades mais quentes incluem Aruanã com 33.5°C, Araguapaz com 32.8°C e Matrinchã com 32.4°C. Já as menores temperaturas serão observadas em Araçu, com 18.2°C, e Itaberaí, com 18.3°C.A umidade média na região será de 60.69%, com Matrinchã destacando-se com 74.0% de umidade. A probabilidade média de chuva para o tempo na região é de 7.5%, sendo que em cidades como Araçu, Araguapaz e Aruanã, a probabilidade alcança 10.0% de chance de chuva em determinado momento do tempo.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.8°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 34.6°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 30.3°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.2°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.5°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 35.9°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 31.9°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 31.1°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 30.3°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.5°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.2°C, mínima 18.3°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 18.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 30.4°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 30.5°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 30.5°C, mínima 18.6°C | sensação térmica máx 31.1°C | sensação térmica mín 18.6°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 30.4°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 31.0°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 70.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 29.8°C, mínima 18.4°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 18.4°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 32.4°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.