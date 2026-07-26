A região Noroeste terá uma segunda-feira (27) de calor muito forte, com a média das máximas alcançando 34,02°C. O calor mais intenso deve se concentrar em Aruanã, que atinge 37,1°C, seguida de perto por Matrinchã, com 37,0°C, e Araguapaz, com 36,8°C. Já durante a madrugada, o tempo fica mais ameno em alguns pontos, com as mínimas chegando a 15,3°C em Itaberaí e 16,9°C em Araçu.O tempo seco predomina na região, que apresenta umidade média de 40,73%, sendo que os maiores índices de umidade serão registrados em Itaberaí, com 57,0%, e Heitoraí, com 54,0%. A chance de chuva é quase nula em grande parte dos municípios, apresentando uma probabilidade média de apenas 1,35%, embora localidades como Araguapaz, Aruanã e Matrinchã tenham uma possibilidade ligeiramente maior, de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 36,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Araçu: máxima 31,9°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 31,9°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Aruanã: máxima 37,1°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Faina: máxima 34,6°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 34,6°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 35,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 33,8°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,8°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 33,5°C, mínima 18,6°C | sensação térmica máx 33,5°C | sensação térmica mín 18,6°C | umidade dia 35,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 34,0°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 34,0°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 32,9°C, mínima 15,3°C | sensação térmica máx 32,9°C | sensação térmica mín 15,0°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 57,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 33,1°C, mínima 16,9°C | sensação térmica máx 33,1°C | sensação térmica mín 16,9°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 33,2°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 33,2°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 33,4°C, mínima 19,0°C | sensação térmica máx 33,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 31,0°C, mínima 17,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 17,7°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 37,0°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 5,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.