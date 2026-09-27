A região Noroeste terá um dia de calor intenso nesta segunda-feira (28), com as marcas térmicas alcançando patamares bastante elevados em vários municípios. O aquecimento mais expressivo será observado em Araguapaz, onde as máximas devem atingir 40,3°C, seguida por Matrinchã, com 40,1°C, e Aruanã, que registra 39,9°C. Em contrapartida, as temperaturas mais amenas nas primeiras horas do dia ficam por conta de Itaberaí, com mínima de 20,7°C, e Itaguari, com 20,8°C.A umidade relativa do ar na região deve registrar média de 41,46%, com os maiores percentuais concentrados em Aruanã, que alcança 56,0%, e Matrinchã, com 55,0%. A chance de chuva é bastante reduzida na média regional, estimada em 4,23%, sendo que a maior probabilidade para o período é de apenas 10,0%, prevista para municípios como Araçu, Faina e Itaberaí.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 40,3°C, mínima 23,6°C | sensação térmica máx 40,8°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 36,2°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Aruanã: máxima 39,9°C, mínima 24,3°C | sensação térmica máx 41,6°C | sensação térmica mín 25,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 56,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 38,7°C, mínima 24,2°C | sensação térmica máx 38,7°C | sensação térmica mín 25,4°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Goiás: máxima 37,7°C, mínima 22,5°C | sensação térmica máx 37,7°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 36,9°C, mínima 21,7°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 37,1°C, mínima 21,1°C | sensação térmica máx 37,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Itaberaí: máxima 36,8°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 53,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itaguari: máxima 36,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itaguaru: máxima 37,0°C, mínima 21,2°C | sensação térmica máx 37,0°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 10,0%Itapuranga: máxima 36,8°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 35,1°C, mínima 21,6°C | sensação térmica máx 35,1°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 10,0%Matrinchã: máxima 40,1°C, mínima 23,4°C | sensação térmica máx 40,7°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 55,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.