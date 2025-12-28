A região Noroeste terá grande chance de chuva na segunda-feira (29), com o tempo apresentando condições favoráveis para precipitação em diversas localidades. As temperaturas mais elevadas serão registradas em Aruanã, com máxima de 34.8°C, Matrinchã, com 34.4°C, e Araguapaz, atingindo 34.2°C. Já as cidades com as temperaturas mínimas mais baixas serão Araçu e Itauçu, ambas com 21.5°C.A umidade média na região será de 71.96%, com Araçu, Itaberaí e Itaguari apresentando as maiores taxas, chegando a 86.0% durante a noite. A probabilidade média de chuva é de 39.81%, mas cidades como Araçu, Aruanã e Itauçu se destacam com 75.0% de chance de chuva em algum período do dia ou da noite.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.2°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 39.5°C | sensação térmica mín 26.8°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 82.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 70.0%Araçu: máxima 32.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Aruanã: máxima 34.8°C, mínima 24.2°C | sensação térmica máx 40.6°C | sensação térmica mín 26.8°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 75.0%Faina: máxima 34.2°C, mínima 23.7°C | sensação térmica máx 38.8°C | sensação térmica mín 26.0°C | umidade dia 57.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 35.0%Goiás: máxima 32.8°C, mínima 22.7°C | sensação térmica máx 36.3°C | sensação térmica mín 25.0°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 45.0%Guaraíta: máxima 32.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Heitoraí: máxima 32.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Itaberaí: máxima 31.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Itaguari: máxima 31.9°C, mínima 21.6°C | sensação térmica máx 34.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 45.0%Itaguaru: máxima 33.5°C, mínima 22.8°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.3°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Itapuranga: máxima 32.3°C, mínima 22.0°C | sensação térmica máx 35.5°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 60.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 25.0%Itauçu: máxima 32.9°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 35.3°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 35.0%Matrinchã: máxima 34.4°C, mínima 23.9°C | sensação térmica máx 39.8°C | sensação térmica mín 26.4°C | umidade dia 62.0% | umidade noite 83.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 65.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.