A região Noroeste terá tempo sem previsão de chuva para segunda-feira (29). As temperaturas serão elevadas, com as cidades mais quentes sendo Matrinchã, alcançando 33.7°C, seguida por Aruanã, com 33.5°C, e Araguapaz, registrando 33.4°C. As temperaturas mais amenas serão encontradas em Itaberaí, com mínima de 14.9°C, e Itaguari, com 15.6°C.A umidade média na região ficará em torno de 59.08%. Algumas cidades apresentarão umidade mais alta, como Itaberaí (79.0%), Heitoraí (77.0%) e Itaguari (73.0%). A probabilidade de chuva para o dia é de 0.0% em toda a região, com cidades como Araçu, Araguapaz e Aruanã também sem qualquer chance de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.4°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 29.2°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 33.5°C, mínima 19.2°C | sensação térmica máx 34.5°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 31.3°C, mínima 21.5°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 30.7°C, mínima 18.2°C | sensação térmica máx 30.7°C | sensação térmica mín 18.0°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 30.1°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 72.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 30.5°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 29.7°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 55.0% | umidade noite 79.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 29.9°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 15.6°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 29.9°C, mínima 16.9°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.9°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 29.8°C, mínima 17.6°C | sensação térmica máx 29.8°C | sensação térmica mín 17.6°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 28.3°C, mínima 16.5°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 16.5°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matrinchã: máxima 33.7°C, mínima 19.6°C | sensação térmica máx 33.9°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.