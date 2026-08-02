A região Noroeste passará por um período de sol firme e sem expectativa de chuva nesta segunda-feira (3), com a média das temperaturas máximas atingindo 31,26°C à tarde. Os maiores índices de calor do dia devem ocorrer em Aruanã e Matrinchã, ambas registrando máxima de 34,4°C, seguidas de perto por Araguapaz, com 34,1°C. Já os momentos mais frios serão sentidos em Itaberaí e Itaguari, com marcas mínimas de 16,7°C e 17,0°C, respectivamente.Em relação à umidade do ar, o índice médio regional ficará em 40,38% ao longo do dia, com os maiores percentuais concentrados em Itaberaí e Heitoraí, onde a taxa alcança 51,0% no período noturno. A probabilidade de chuva em toda a região é baixa, mantendo-se em uma média de 10,0%, índice que se repete em municípios como Araçu e Araguapaz.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34,1°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,1°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Araçu: máxima 29,4°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 29,4°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aruanã: máxima 34,4°C, mínima 19,6°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 34,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Faina: máxima 31,8°C, mínima 22,3°C | sensação térmica máx 31,8°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 36,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Goiás: máxima 31,0°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 31,0°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Guaraíta: máxima 30,6°C, mínima 18,7°C | sensação térmica máx 30,6°C | sensação térmica mín 18,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Heitoraí: máxima 30,9°C, mínima 18,1°C | sensação térmica máx 30,9°C | sensação térmica mín 18,1°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itaberaí: máxima 30,2°C, mínima 16,7°C | sensação térmica máx 30,2°C | sensação térmica mín 16,7°C | umidade dia 37,0% | umidade noite 51,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itaguari: máxima 30,3°C, mínima 17,0°C | sensação térmica máx 30,3°C | sensação térmica mín 17,0°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itaguaru: máxima 30,4°C, mínima 17,9°C | sensação térmica máx 30,4°C | sensação térmica mín 17,9°C | umidade dia 38,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itapuranga: máxima 30,5°C, mínima 18,8°C | sensação térmica máx 30,5°C | sensação térmica mín 18,8°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 50,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Itauçu: máxima 28,4°C, mínima 17,6°C | sensação térmica máx 28,4°C | sensação térmica mín 17,6°C | umidade dia 36,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matrinchã: máxima 34,4°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 34,4°C | sensação térmica mín 24,3°C | umidade dia 29,0% | umidade noite 41,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.