A região Noroeste terá o tempo com **possibilidade de chuva localizada** para segunda-feira (30). As cidades com as maiores temperaturas incluem Aruanã, com máxima de 31.6°C, Araguapaz, atingindo 31.4°C, e Matrinchã, com 31.2°C. As menores temperaturas serão observadas em Itauçu, com mínima de 18.3°C, e Araçu, registrando 18.5°C.\nA umidade média na região será de 70.31%, com Aruanã e Matrinchã apresentando os maiores índices de até 85.0%. Em relação à probabilidade de chuva, Itauçu tem o maior índice com 55.0%, seguido por Itaguari e Itaguaru, ambos com 35.0%.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:\nAraguapaz: máxima 31.4°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 33.5°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 84.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 15.0%