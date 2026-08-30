A região Noroeste deve registrar calor intenso ao longo de toda a segunda-feira (31), com média máxima de 37,08°C em sua extensão territorial. O aquecimento será ainda mais expressivo em Aruanã, onde o pico de calor chega a 39,9°C, seguido por Matrinchã, com 39,6°C, e Araguapaz, que registra 39,5°C. Em contrapartida, as temperaturas mínimas mais baixas do período ocorrem em Itaberaí, registrando 20,4°C, e Itaguari, com 21,3°C.Em relação à umidade relativa do ar, o índice médio regional ficará em torno de 39,19% nesta segunda-feira. Os maiores percentuais de umidade serão observados em Itaberaí, atingindo 54,0%, e Heitoraí, com 52,0%. Quanto à possibilidade de chuva, a chance média de precipitação na região é muito baixa, de apenas 3,85%, embora municípios como Araçu, Faina e Itaberaí apresentem uma probabilidade de chuva ligeiramente maior, de 10,0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 39,5°C, mínima 24,9°C | sensação térmica máx 40,4°C | sensação térmica mín 26,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 46,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Araçu: máxima 35,5°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 35,5°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 10,0%Aruanã: máxima 39,9°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 41,1°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Faina: máxima 37,1°C, mínima 25,6°C | sensação térmica máx 37,2°C | sensação térmica mín 26,4°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 42,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Goiás: máxima 36,8°C, mínima 23,3°C | sensação térmica máx 36,8°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 47,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Guaraíta: máxima 36,7°C, mínima 22,8°C | sensação térmica máx 36,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Heitoraí: máxima 36,9°C, mínima 21,8°C | sensação térmica máx 36,9°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 52,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itaberaí: máxima 36,2°C, mínima 20,4°C | sensação térmica máx 36,2°C | sensação térmica mín 24,4°C | umidade dia 33,0% | umidade noite 54,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itaguari: máxima 36,3°C, mínima 21,3°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 49,0% | chuva dia 10,0% | chuva noite 0,0%Itaguaru: máxima 36,3°C, mínima 22,7°C | sensação térmica máx 36,3°C | sensação térmica mín 24,7°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 44,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itapuranga: máxima 36,5°C, mínima 23,2°C | sensação térmica máx 36,5°C | sensação térmica mín 25,0°C | umidade dia 32,0% | umidade noite 48,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Itauçu: máxima 34,7°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 34,7°C | sensação térmica mín 24,8°C | umidade dia 31,0% | umidade noite 45,0% | chuva dia 5,0% | chuva noite 0,0%Matrinchã: máxima 39,6°C, mínima 25,3°C | sensação térmica máx 40,3°C | sensação térmica mín 26,3°C | umidade dia 30,0% | umidade noite 43,0% | chuva dia 0,0% | chuva noite 0,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.