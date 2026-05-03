A região Noroeste terá um tempo marcado por altas temperaturas nesta segunda-feira (4), característica principal que se destaca. As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 35.0°C, Matrinchã atingindo 34.7°C, e Araguapaz com 34.6°C. Já as temperaturas mais amenas serão registradas em Itaberaí, com mínima de 19.3°C, e Araçu, com 19.7°C.A umidade média na região ficará em torno de 60.12%, com Itaberaí e Heitoraí registrando os maiores índices de umidade noturna, com 77.0%. A probabilidade de chuva é baixa, com média de 7.12% para a região. As cidades com maior chance de tempo chuvoso, embora ainda baixas, são Araçu, Araguapaz e Itaberaí, todas com 10.0% de probabilidade de precipitação.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 34.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.7°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 49.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Araçu: máxima 30.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 35.0°C, mínima 22.6°C | sensação térmica máx 37.4°C | sensação térmica mín 24.8°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 74.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Faina: máxima 32.4°C, mínima 23.5°C | sensação térmica máx 33.0°C | sensação térmica mín 25.2°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 5.0%Goiás: máxima 31.8°C, mínima 21.8°C | sensação térmica máx 32.3°C | sensação térmica mín 24.5°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 31.2°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 32.0°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 51.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 31.5°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 54.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 30.9°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 77.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itaguari: máxima 31.1°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 32.1°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 52.0% | umidade noite 73.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itaguaru: máxima 31.1°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 53.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 5.0%Itapuranga: máxima 31.0°C, mínima 21.2°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 29.2°C, mínima 19.7°C | sensação térmica máx 29.3°C | sensação térmica mín 24.4°C | umidade dia 50.0% | umidade noite 67.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 34.7°C, mínima 22.2°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 48.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.