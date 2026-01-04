A região Noroeste terá um tempo com grande chance de chuva na segunda-feira (5). As cidades mais quentes incluem Matrinchã, com máxima de 26.4°C, Araguapaz com 26.2°C e Aruanã com 26.1°C. Já as mínimas mais baixas são esperadas em Araçu e Itauçu, ambas com 19.5°C.\nA umidade média na região ficará em torno de 87.69%, com os maiores índices registrados em Araçu e Itauçu, chegando a 94.0%, e em Araguapaz com 92.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 72.88%, destacando Matrinchã com 85.0%, e Araçu e Araguapaz com 75.0% de chance de chuva.\nVeja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:\nAraguapaz: máxima 26.2°C, mínima 21.4°C | sensação térmica máx 28.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 92.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%\nAraçu: máxima 24.6°C, mínima 19.5°C | sensação térmica máx 26.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%