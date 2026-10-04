A região Noroeste terá um dia de tempo instável e favorável a precipitações nesta segunda-feira (5), apresentando uma média regional de temperatura máxima de 26,46°C e mínima de 21,18°C. Os termômetros mais elevados devem ser observados em Aruanã, com máxima de 29,3°C, em Araguapaz, que registra 29,2°C, e em Matrinchã, com 28,7°C. Já as menores temperaturas mínimas ocorrem em Itauçu, onde os termômetros chegam a 19,3°C, e em Araçu, com mínima de 19,7°C.A umidade relativa do ar na região apresenta média de 81,04%, enquanto a probabilidade média de chuva é de 50,0%. Os maiores índices de umidade devem se concentrar em Araçu, alcançando 91,0%, e em Itauçu, com 90,0%. Essas localidades, ao lado de Itaberaí e Itapuranga, também despontam com a maior possibilidade de chuva da região, registrando 70,0% de probabilidade.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 29,2°C, mínima 22,9°C | sensação térmica máx 31,7°C | sensação térmica mín 25,1°C | umidade dia 69,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 40,0%Araçu: máxima 24,6°C, mínima 19,7°C | sensação térmica máx 26,3°C | sensação térmica mín 24,0°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 91,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 60,0%Aruanã: máxima 29,3°C, mínima 23,0°C | sensação térmica máx 32,1°C | sensação térmica mín 25,2°C | umidade dia 70,0% | umidade noite 85,0% | chuva dia 20,0% | chuva noite 45,0%Faina: máxima 27,3°C, mínima 21,9°C | sensação térmica máx 29,3°C | sensação térmica mín 24,5°C | umidade dia 72,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 55,0% | chuva noite 45,0%Goiás: máxima 26,6°C, mínima 21,4°C | sensação térmica máx 28,3°C | sensação térmica mín 24,2°C | umidade dia 73,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 45,0%Guaraíta: máxima 25,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 27,5°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 30,0%Heitoraí: máxima 26,0°C, mínima 20,9°C | sensação térmica máx 27,7°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 75,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 25,0%Itaberaí: máxima 25,4°C, mínima 20,5°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 30,0%Itaguari: máxima 25,6°C, mínima 20,7°C | sensação térmica máx 27,3°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 88,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 35,0%Itaguaru: máxima 25,5°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 27,1°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 87,0% | chuva dia 65,0% | chuva noite 35,0%Itapuranga: máxima 25,8°C, mínima 20,8°C | sensação térmica máx 27,4°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 76,0% | umidade noite 89,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 40,0%Itauçu: máxima 24,2°C, mínima 19,3°C | sensação térmica máx 25,9°C | sensação térmica mín 24,1°C | umidade dia 79,0% | umidade noite 90,0% | chuva dia 70,0% | chuva noite 50,0%Matrinchã: máxima 28,7°C, mínima 22,6°C | sensação térmica máx 31,1°C | sensação térmica mín 24,9°C | umidade dia 71,0% | umidade noite 86,0% | chuva dia 45,0% | chuva noite 45,0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.