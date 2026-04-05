A região Noroeste terá grande chance de chuva na segunda-feira (6). As temperaturas mais elevadas do tempo serão registradas em Araguapaz e Aruanã, ambas com 31.9°C, seguidas por Matrinchã, com 31.6°C. Já as menores temperaturas do tempo serão em Itauçu, com 20.1°C, e Araçu, com 20.4°C.A umidade média na região será de 75.77%, com Aruanã, Itaberaí e Itaguari apresentando os maiores índices de umidade do tempo, alcançando 88.0%. A probabilidade média de chuva para a região é de 47.12%, mas cidades como Goiás (85.0%), Itaguaru (70.0%) e Heitoraí (70.0%) têm probabilidades significativamente maiores de chuva.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 31.9°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.1°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 30.0°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 58.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Aruanã: máxima 31.9°C, mínima 23.2°C | sensação térmica máx 36.5°C | sensação térmica mín 25.4°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 20.0%Faina: máxima 31.0°C, mínima 22.3°C | sensação térmica máx 34.1°C | sensação térmica mín 24.7°C | umidade dia 65.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Goiás: máxima 30.2°C, mínima 21.3°C | sensação térmica máx 32.2°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 30.0% | chuva noite 85.0%Guaraíta: máxima 29.2°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 31.4°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 69.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 60.0% | chuva noite 65.0%Heitoraí: máxima 29.5°C, mínima 20.8°C | sensação térmica máx 31.5°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 67.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 70.0%Itaberaí: máxima 29.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 15.0% | chuva noite 65.0%Itaguari: máxima 29.9°C, mínima 20.6°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 88.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Itaguaru: máxima 30.0°C, mínima 20.7°C | sensação térmica máx 31.8°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 63.0% | umidade noite 86.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 70.0%Itapuranga: máxima 29.1°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 31.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 68.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 55.0% | chuva noite 65.0%Itauçu: máxima 29.3°C, mínima 20.1°C | sensação térmica máx 30.3°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 61.0% | umidade noite 85.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 55.0%Matrinchã: máxima 31.6°C, mínima 22.5°C | sensação térmica máx 36.4°C | sensação térmica mín 24.9°C | umidade dia 71.0% | umidade noite 87.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 15.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.