A região Noroeste terá tempo quente com possibilidade de chuva na segunda-feira (6). As cidades mais quentes serão Aruanã com 34.0°C, Araguapaz com 33.7°C e Matrinchã com 33.6°C. Já as mais frias serão Itaberaí com 12.2°C e Araçu com 14.0°C.A umidade média na região será de 49.08%. Cidades como Itaberaí e Heitoraí apresentarão umidade elevada, com 68.0% e 64.0% respectivamente. Há uma probabilidade de chuva de 58% para a região. Itaberaí, Itauçu e Guaraíta registram as maiores probabilidades de chuva, todas com 5.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 33.7°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 33.7°C | sensação térmica mín 17.2°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Araçu: máxima 29.2°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 29.2°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Aruanã: máxima 34.0°C, mínima 17.4°C | sensação térmica máx 34.0°C | sensação térmica mín 17.4°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 58.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Faina: máxima 31.7°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 31.7°C | sensação térmica mín 24.2°C | umidade dia 34.0% | umidade noite 43.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Goiás: máxima 30.8°C, mínima 15.6°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 39.0% | umidade noite 55.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Guaraíta: máxima 30.9°C, mínima 17.2°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 42.0% | umidade noite 57.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Heitoraí: máxima 31.2°C, mínima 14.9°C | sensação térmica máx 31.2°C | sensação térmica mín 14.9°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaberaí: máxima 30.4°C, mínima 12.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 12.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 68.0% | chuva dia 5.0% | chuva noite 0.0%Itaguari: máxima 30.4°C, mínima 14.0°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itaguaru: máxima 30.4°C, mínima 16.2°C | sensação térmica máx 30.4°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itapuranga: máxima 30.8°C, mínima 17.9°C | sensação térmica máx 30.8°C | sensação térmica mín 17.9°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 53.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Itauçu: máxima 28.4°C, mínima 15.0°C | sensação térmica máx 28.4°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 56.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 5.0%Matrinchã: máxima 33.6°C, mínima 17.1°C | sensação térmica máx 33.6°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 37.0% | umidade noite 54.0% | chuva dia 0.0% | chuva noite 0.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.