A região Noroeste terá grande chance de chuva na segunda-feira (8), marcando o tempo. As temperaturas máximas alcançarão 27.4°C em Aruanã e Matrinchã, e 26.9°C em Itaguaru. As mínimas mais baixas serão de 19.1°C em Araçu e Itauçu.A umidade média na região será de 88.85%, com Itaguaru, Itapuranga e Guaraíta registrando um tempo com umidade de até 96.0%. A probabilidade média de chuva é de 49.81%, mas Araguapaz, Matrinchã e Goiás têm uma probabilidade de 75.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 26.6°C, mínima 20.9°C | sensação térmica máx 29.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 75.0%Araçu: máxima 24.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Aruanã: máxima 27.4°C, mínima 21.0°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 45.0%Faina: máxima 26.2°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 35.0% | chuva noite 65.0%Goiás: máxima 25.2°C, mínima 19.8°C | sensação térmica máx 27.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 85.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 75.0%Guaraíta: máxima 25.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Heitoraí: máxima 25.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Itaberaí: máxima 24.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Itaguari: máxima 24.3°C, mínima 19.3°C | sensação térmica máx 26.1°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 94.0% | chuva dia 25.0% | chuva noite 40.0%Itaguaru: máxima 26.9°C, mínima 20.5°C | sensação térmica máx 28.8°C | sensação térmica mín 24.6°C | umidade dia 82.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 40.0%Itapuranga: máxima 25.1°C, mínima 19.4°C | sensação térmica máx 26.8°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 84.0% | umidade noite 96.0% | chuva dia 45.0% | chuva noite 45.0%Itauçu: máxima 24.8°C, mínima 19.1°C | sensação térmica máx 26.6°C | sensação térmica mín 24.1°C | umidade dia 81.0% | umidade noite 90.0% | chuva dia 65.0% | chuva noite 35.0%Matrinchã: máxima 27.4°C, mínima 20.4°C | sensação térmica máx 30.1°C | sensação térmica mín 24.0°C | umidade dia 83.0% | umidade noite 95.0% | chuva dia 75.0% | chuva noite 75.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.