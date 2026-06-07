A região Noroeste para segunda-feira (8) terá um tempo com temperaturas elevadas e baixa probabilidade de chuva como característica principal. As cidades mais quentes incluem Aruanã, com máxima de 33.3°C, Araguapaz com 32.9°C e Matrinchã com 32.8°C. Já as cidades mais frias serão Itaberaí, com mínima de 12.7°C, e Araçu, com 13.6°C.A umidade na região estará em torno de 52.69% em média, com Itaberaí registrando a maior umidade, com 76.0%. A probabilidade de chuva é de 10.0% na média, e cidades como Araçu, Araguapaz e Aruanã apresentam os maiores índices, todos em 10.0%.Veja a previsão para todas as cidades da região Noroeste:Araguapaz: máxima 32.9°C, mínima 17.5°C | sensação térmica máx 32.9°C | sensação térmica mín 17.5°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Araçu: máxima 28.3°C, mínima 13.6°C | sensação térmica máx 28.3°C | sensação térmica mín 13.6°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 66.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Aruanã: máxima 33.3°C, mínima 17.7°C | sensação térmica máx 33.3°C | sensação térmica mín 17.7°C | umidade dia 41.0% | umidade noite 62.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Faina: máxima 30.9°C, mínima 19.9°C | sensação térmica máx 30.9°C | sensação térmica mín 24.3°C | umidade dia 35.0% | umidade noite 48.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Goiás: máxima 30.0°C, mínima 15.2°C | sensação térmica máx 30.0°C | sensação térmica mín 15.0°C | umidade dia 40.0% | umidade noite 60.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Guaraíta: máxima 29.9°C, mínima 16.3°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 16.3°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 64.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Heitoraí: máxima 30.2°C, mínima 14.8°C | sensação térmica máx 30.2°C | sensação térmica mín 14.8°C | umidade dia 46.0% | umidade noite 71.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaberaí: máxima 29.5°C, mínima 12.7°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 12.7°C | umidade dia 47.0% | umidade noite 76.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguari: máxima 29.5°C, mínima 14.2°C | sensação térmica máx 29.5°C | sensação térmica mín 14.0°C | umidade dia 45.0% | umidade noite 69.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itaguaru: máxima 29.7°C, mínima 16.0°C | sensação térmica máx 29.7°C | sensação térmica mín 16.0°C | umidade dia 44.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itapuranga: máxima 29.9°C, mínima 17.0°C | sensação térmica máx 29.9°C | sensação térmica mín 17.0°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 61.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Itauçu: máxima 27.6°C, mínima 14.5°C | sensação térmica máx 27.6°C | sensação térmica mín 14.5°C | umidade dia 43.0% | umidade noite 63.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matrinchã: máxima 32.8°C, mínima 16.8°C | sensação térmica máx 32.8°C | sensação térmica mín 16.8°C | umidade dia 38.0% | umidade noite 59.0% | chuva dia 10.0% | chuva noite 10.0%Matéria produzida com o uso de Inteligência Artificial.